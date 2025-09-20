El ‘Bicho’ está imparable: Cristiano Ronaldo ya suma 945 goles

Sigue imparable rumbo a la meta de los mil goles. Con la mira en un nuevo récord histórico Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en la Liga de Arabia Saudita en el 5-1 del Al Nassr vs. Al Riyadh.

En el partido el ‘Bicho’ hizo anotó en la goleada para el Al Nassr logrando el tanto 945 de toda su carrera.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete durante el encuentro y con esto su club Al Nassr lleva un comienzo perfecto en la temporada 2025-26 en la Liga de Arabia Saudita.

Rumbo a los mil goles

CR7 suma tres tantos en esta liga y siete en lo que va de la temporada, contando la Supercopa saudí y las Eliminatorias con Portugal rumbo al Mundial 2026.

Cabe señalar que, este 2025, Cristiano acumula 29 goles y ya alcanza los 945 en su carrera, quedando a 55 de su meta histórica: convertirse en el primer futbolista en llegar a los 1.000 tantos.