Perú presente en el 50.° Campeonato Sudamericano de Fitness y Fisicoculturismo en Ecuador

Con la confianza de dejar en alto el nombre del Perú, la selección nacional de fisicoculturismo, que cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), participará en el 50° Campeonato Sudamericano de Fitness y Fisicoculturismo, el 20 y 21 de septiembre en Quito, Ecuador.

Nuestra delegación está compuesta por 35 integrantes, incluso, niños desde los 6 años, y llega a esta cita con el objetivo de mejorar lo conseguido en la edición 2024, realizada en Paraguay, donde ocupó el cuarto lugar en la clasificación por equipos con un total de 345 puntos.

En aquella oportunidad, Argentina se ubicó tercero con un puntaje de 385, lo que marca un reto adicional para la delegación nacional que busca escalar posiciones en el ranking sudamericano.

Este es uno de los certámenes más importantes del calendario internacional de la Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo (IFBB, por sus siglas en inglés), y reunirá a más de 420 atletas de distintas modalidades y de 9 países.

Los representantes peruanos competirán hasta en 13 modalidades, como Classic Bodybuilding, Fitness y Physique en varones; mientras que en damas se verá acción en Bodyfitness y Artistic Fitness, entre las más representativas.

El trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo y Fitness Perú permite que nuestros deportistas continúen su participación en torneos internacionales de gran importancia y puedan seguir logrando triunfos para el país.