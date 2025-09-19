Piero Quispe sobre su llegada al Sydney FC: “El fútbol de Australia es muy competitivo”

Tras confirmarse su salida de los Pumas UNAM y su llegada al Sydney FC, Piero Quispe respondió a todos sus detractores que criticaron su elección, asegurando que la competencia en Oceanía es muy dura.

Asimismo, el exvolante de Universitario precisó que tiene las mejores intenciones de hacer bien las cosas en su nuevo club, esto con el propósito de volver a estar en la órbita de la Selección Peruana para los próximos partidos amistosos.

"Muy feliz por la oportunidad, estoy motivado para hacer las cosas correctamente. Muchos piensan que el fútbol de Australia es sencillo, pero es competitivo, por eso lo elegí", comentó el joven futbolista en el aeropuerto Jorge Chávez.

NO OLVIDA A SU PRIMER EQUIPO PROFESIONAL

Tras salir campeón nacional con Universitario al vencer a Alianza Lima en la final del 2023, Piero Quispe dejó abierta la posibilidad de que pueda retornar al combinado merengue, al cual alienta desde el lugar donde se encuentre. “Para mí la 'U' siempre va a ser mi vida, mi casa y espero regresar pronto, pero siempre veo los partidos”.