¡Perú al mundial! La selección peruana de vóley sub17 clasificó al torneo que se disputará en Chile

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 consiguió su clasificación al Mundial de la categoría tras instalarse en las semifinales del Campeonato Sudamericano que se desarrolla en Lima. La noticia se confirmó luego de que Chile, país anfitrión del próximo torneo mundialista, también avanzara a la misma instancia, lo que habilitó un cupo adicional para los demás equipos.

El cuadro nacional aseguró su pase gracias a una sólida participación en la fase de grupos, donde compartió llave con el combinado chileno. Precisamente, la victoria de las locales sobre Bolivia por 3-0 (26-24, 25-13, 27-25) en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador selló el primer lugar del Grupo A para las sureñas, dejando a Perú en la segunda plaza y con el boleto mundialista garantizado.

Rivalidad encendida en el Grupo B

Mientras tanto, en el otro grupo la disputa por la clasificación continúa abierta. Argentina, Brasil y Venezuela pelean palmo a palmo por los dos lugares disponibles. La gran sorpresa ha sido el conjunto venezolano, que con un triunfo frente a Brasil mantiene intactas sus opciones de acompañar a los ya clasificados en el certamen del próximo año.

Por su parte, la escuadra peruana cuenta con jugadoras que vienen destacando durante la competición: Fernando Pinto y Sofía Olavarría como atacantes, Cielo Quispe en la posición de opuesta y Mireya Maldonado como armadora. El reto inmediato será mostrar un rendimiento más consistente en las semifinales del Sudamericano, donde la ilusión por conquistar el podio se mantiene intacta.