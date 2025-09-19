John Cena y Brock Lesnar se enfrentan por última vez en Wrestlepalooza 2025

El retiro del 17 veces campeón mundial suma una parada histórica con el regreso de “La Bestia” a los cuadriláteros.

El universo de la lucha libre vivirá un capítulo inolvidable este sábado 20 de septiembre, cuando John Cena se cruce por última vez con Brock Lesnar en el ring. El duelo, que abrirá la velada de WWE Wrestlepalooza 2025, marcará el cierre definitivo de una de las rivalidades más memorables de la compañía y coincidirá con el esperado regreso de “La Bestia Encarnada” tras más de dos años de ausencia.

Un espectáculo lleno de regresos y combates estelares

El escenario elegido para la cita será el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, donde la WWE retoma el legado del evento que nació en la era de ECW. Además del esperado enfrentamiento entre Cena y Lesnar, la cartelera incluye otra sorpresa mayor: el retorno de AJ Lee, quien se retiró en 2015 y ahora compartirá cuadrilátero con CM Punk en un duelo mixto frente a Seth Rollins y Becky Lynch.

La jornada también ofrecerá choques de campeonato que prometen mantener en vilo a los fanáticos. Cody Rhodes pondrá en juego el título indiscutido de la WWE ante Drew McIntyre, mientras que Iyo Sky defenderá el campeonato mundial femenino frente a la chilena Stephanie Vaquer. La acción se completa con la lucha de los hermanos Uso contra la dupla de Bronson Reed y Bron Breakker.

En Perú, el espectáculo podrá seguirse en vivo desde las 6:00 p. m., horario que marcará el inicio de una noche repleta de emociones para los seguidores de la lucha libre profesional.

Cartelera confirmada de WWE Wrestlepalooza 2025