Renato Tapia y su misterioso mensaje tras designación de Manuel Barreto en la Selección: “Oh sorpresa”

Tras la destitución de Óscar Ibáñez de la Selección Peruana al no conseguir la clasificación al Mundial 2026, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció a Manuel Barreto como nuevo entrenador de la bicolor.

La designación causó el asombró de los hinchas y diversos futbolistas del combinado nacional. Uno de los primeros en pronunciarse fue el volante Renato Tapia con una misteriosa publicación por medio de sus redes sociales.

¿QUÉ COMPARTIÓ TAPIA EN REDES SOCIALES?

En el post, el futbolista de Al-Wasl F. C de los Emiratos Árabes Unidos compartió su asombro por la designación de Manuel Barreto, por lo que, buscó realizar una encuesta. “¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba".

Cabe precisar que, el exdirector deportivo de Universitario será el encargado de dirigir los compromisos amistosos que disputará la Selección Peruana el próximo mes ante Chile en Santiago. ¿Cómo le irá a la popular ‘muñeca’?