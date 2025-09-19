Hernán Barcos tras empate de Alianza ante U. de Chile: "Hicimos méritos para ganar"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, tomó la palabra tras el empate del cuadro blanquiazul por 0-0 con la Universidad de Chile en Matute, encuentro válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones para Zona Mixta, el popular "Pirata" expresó su pesar por el empate en condición de local y señaló que, teniendo en cuenta que jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Zambrano, hicieron un partido a la altura de las circunstancias.

"Necesitábamos ganar, no se pudo. Creo que en el primer tiempo hicimos los méritos para ganar, nos faltó un poco más de profundidad. En el segundo no jugamos tan bien, ellos tuvieron un poco más el control", dijo.

LA LLAVE ESTÁ ABIERTA

No obstante, Barcos aseguró que la llave está abierta y buscarán la victoria en Chile para clasificar a las semifinales: "La llave está abierta, sabemos que es una cancha difícil, pero sabemos que tenemos un buen equipo y podemos ir a ganarlo allá", sostuvo.