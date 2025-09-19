¿Cristiano Ronaldo en Perú? Alianza Lima enfrentaría a Al-Nassr en la noche blanquiazul 2026

Algunos equipos del fútbol peruano ya se encuentran en los preparativos de sus planteles para la próxima temporada. Uno de los equipos más populares del país, Alianza Lima, ya habría iniciado su planificación para el 2026.

TRAERÍAN UN RIVAL DE ALTURA

Tras el éxito del partido entre Universitario e Inter Miami a inicios del 2025, el periodista deportivo, Giancarlo Granda reveló que el combinado íntimo no se quiere quedarse atrás y estaría ultimando detalles para la llegada de Al-Nassr el siguiente año a Matute.

“Si se venden todas las entradas y el evento Alianza Lima vs. Barcelona es un éxito, en enero el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sería el rival al que traerían para la Noche Blanquiazul", comentó Granda en el programa digital que conduce.

Ante la pronta llegada de Barcelona a Lima para medirse ante Universitario, las conversaciones entre ambas partes se habrían estancado, por lo que, el combinado español se estaría midiendo muy pronto ante Barcelona, de acuerdo a la información de Giancarlo Granda.