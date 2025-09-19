Gaspar Gentile lamenta el empate con U. de Chile: "Pudimos sacar ventaja y no lo hicimos"

El futbolista de Alianza Lima, Gaspar Gentile, se pronunció tras el empate del cuadro blanquiazul sin goles con la Universidad de Chile, encuentro válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa tras culminar el partido en Matute, el argentino nacionalizado peruano expresó su pesar por no conseguir los tres puntos en condición de local, no obstante, precisó que la llave aún está abierta y buscarán la clasificación a semifinales en el partido de vuelta.

"Un poco de bronca porque creo que se nos escapa. Hicimos un buen primer tiempo, pudimos haber sacado ventaja y no lo hicimos. Nos queda 90 minutos y vamos a ir a ganar", manifestó Gentile.

¿CUÁNDO VUELVEN A JUGAR?

Cabe precisar que el partido de vuelta entre íntimos y chilenos se llevará a cabo el próximo jueves 25 de setiembre desde las 7:30 pm (hora peruana), en el estadio municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Chile.