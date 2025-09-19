FPF confirma a Manuel Barreto como entrenador de la Selección Peruana de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol anunció este 19 de septiembre que Manuel Barreto asumirá de manera temporal la conducción de la Selección Absoluta. El organismo señaló en un comunicado oficial que el actual jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) ha sido “designado de manera temporal, como director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del presente año”.

Continuidad y proyección para la Bicolor

En su pronunciamiento, la federación destacó que la trayectoria de Barreto en el trabajo formativo es un respaldo clave en este nuevo periodo. “Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa”, subrayó la FPF, al remarcar que se busca garantizar “un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”.

La institución también enfatizó su confianza en el técnico peruano y en el equipo que lo acompañará en este reto inmediato. “La FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada”, remarcó el pronunciamiento publicado en las redes oficiales.

Finalmente, la federación precisó que este nombramiento se inscribe dentro de una estrategia de largo plazo que busca fortalecer el fútbol nacional. Según la FPF, la designación de Barreto está orientada a “fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”, en un proceso que deberá sentar las bases para los próximos desafíos de la selección.