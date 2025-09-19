Néstor Gorosito asegura su continuidad en Alianza Lima hasta 2026

El futuro de Néstor Gorosito en Alianza Lima ya estaría asegurado. De acuerdo con la información del periodista argentino César Merlo, el entrenador firmó la extensión de su vínculo con la institución victoriana, lo que garantiza su permanencia hasta finales del próximo año. El anuncio oficial aún no ha sido emitido por el club, pero los documentos ya fueron rubricados por ambas partes. Además, periodistas nacionales como Gerson Cuba, quien es un comunicador conocido por cubrir al equipo íntimo también confirmó esta información con respecto al estratega argentino

La dirigencia íntima valora la estabilidad y el compromiso del técnico, quien ha mostrado sentirse a gusto en el equipo blanquiazul. De hecho, tras el empate sin goles frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el propio Gorosito comentó en conferencia que estaba “recontra cómodo” en La Victoria y que solo restaban formalidades para concretar la renovación.

Balance de la campaña 2025

La temporada actual de Alianza Lima ha sido intensa. Aunque no logró conquistar el Torneo Apertura, mantiene opciones en el Clausura y pelea por entrar a la definición del título nacional. En el plano internacional, es el club sudamericano con más encuentros disputados en torneos Conmebol (17 en total), después de participar tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. En su recorrido, dejó en el camino a rivales como Nacional de Paraguay, Boca Juniors, Deportes Iquique, Gremio de Brasil y Universidad Católica de Ecuador.

Respecto a la serie de cuartos de final ante Universidad de Chile, Gorosito destacó que su equipo fue superior en varios pasajes del juego, aunque reconoció que la expulsión de Carlos Zambrano condicionó el trámite del segundo tiempo. Mientras aguardan el desenlace de esta llave, en La Victoria ya dan por hecho que el entrenador argentino continuará al mando del plantel durante la temporada 2026.