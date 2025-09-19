Diego Elías es finalista del CIB Egyptian Open 2025 de squash

Diego Elías vuelve a brillar en el torneo CIB Egyptian Open 2025 y disputará este viernes 19 de septiembre la gran final frente al N° 1 del mundo, el egipcio Mostafa Asal, a las 12:15 p.m. (hora peruana).

El 'Puma' llega tras superar en semifinales al francés Victor Crouin por 3-1 (5-11, 11-9, 11-3, 11-6) en 58 minutos de juego. En cuartos de final superó en gran exhibición a Bryant por 3-0 (11-5, 11-8, 11-2), en un encuentro que duró 38 minutos.

Rumbo a la final

Este evento internacional en el Cairo, Egipto, ofrece valiosos puntos para el ranking internacional y es clave para la clasificación a las Finales del PSA Squash Tour, que cierran la temporada profesional.

El Egyptian Open es fundamental para que los mejores jugadores del mundo puedan clasificarse para las Finales del PSA Squash Tour.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Squash trabajan de la mano para el desarrollo de esta disciplina y continuar con más logros internacionales.