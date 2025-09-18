‘Canchita’ Gonzales sobre próximo entrenador de Perú: “Esperemos que esté a la altura de Gareca”

A menos de dos meses de que la Selección Peruana regrese a las canchas tras quedar sin chances para llegar al Mundial 2026, el futbolista de Sporting Cristal, Christofer Gonzales, se pronunció sobre la ausencia de entrenador en el combinado patrio e hizo un pedido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, ‘Canchita’ Gonzales aseguró que el próximo estratega que llegue a la blanquirroja debe confiar en el jugador peruano, tal y como lo hizo Ricardo Gareca a su llegada al plantel.

“Esperemos pueda llegar un técnico a la selección peruana que esté a la altura de Ricardo Gareca. Brindó una confianza importante, la que le dio al jugador peruano, un cambio de chip que fue toda de él”, comentó.

¿QUIÉN PODRÍA SER EL NUEVO ENTRENADOR?

Aunque desde la FPF, no hay indicios de quien podría ser el nuevo entrenador de la Selección Peruana, por lo que, se manejan varios nombres en los que destacan el de Néstor Gorosito o Gustavo Alfaro. Para los amistosos de octubre ante Chile, el que estaría en el banquillo de la bicolor sería Manuel Barreto.