Universitario: José Espinoza es el nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores

Con el objetivo de seguir apostando por el desarrollo de sus canteras y la promoción de nuevos valores, el club Universitario de Deportes anunció la incorporación de José Espinoza como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores.

"Presentamos a José Espinoza como nuestro nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Canterano crema, campeón nacional 1993 y formador con experiencia, vuelve a la U para liderar el crecimiento de nuestras divisiones menores", publicó el cuadro crema en sus redes sociales.

En ese sentido, desde la institución merengue precisaron cuáles serán las labores principales del nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores: "Supervisar, fortalecer y encaminar el desarrollo de nuestras divisiones menores".

SU EXPERIENCIA EN MENORES

Cabe precisar que Espinoza llega al cuadro estudiantil con una hoja de vida marcada por su labor en la Universidad San Martín de Porres, club con el cuál salió campeón de la reserva en 2015 y subcampeón en 2016.