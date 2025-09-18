Alianza Lima vs U de Chile: Alineaciones, hora y lugar del partido por Copa Sudamericana

Alianza Lima afronta un duelo crucial este jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, cuando reciba a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules llegan con la consigna de hacerse fuertes en casa y dar el primer golpe en una llave que despierta recuerdos de aquel polémico cruce de 2010 en la Copa Libertadores.

Con el respaldo de un Matute abarrotado, el técnico aliancista ha definido un once que combina experiencia y poder ofensivo. Guillermo Viscarra será el guardián en el arco; en defensa estarán Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco. El mediocampo estará comandado por Fernando Gaibor, Pedro Aquino y Sergio Peña, mientras que en ataque saldrán desde el inicio Eryc Castillo, Kevin Quevedo y el referente Hernán Barcos.

¿Cuáles son las alineaciones de Alianza Lima y Universidad de Chile?

El plantel victoriano sabe que no puede dejar escapar puntos en condición de local, por lo que buscará imponer intensidad desde el arranque. La presencia de jugadores con recorrido internacional como Zambrano, Trauco y Barcos será clave para contrarrestar la propuesta chilena. Además, la mezcla entre la fortaleza defensiva y la creatividad de Peña y Gaibor intentará abrir espacios para que los atacantes generen peligro constante.

Por su parte, Universidad de Chile alineará a Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda en la medular; mientras que Lucas Assadi y Nicolás Guerra comandarán la delantera. El partido está programado para las 19:30 (hora peruana) en La Victoria y promete ser un choque vibrante por el pase a semifinales.