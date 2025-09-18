Wilmer Aguirre sobre el Alianza Lima vs U. de Chile: "Es una revancha que tenemos que ganar"

El delantero peruano, Wilmer Aguirre, se pronunció a pocas horas del partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile en el estadio de Matute, válido por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con "Íntimos de Peso", el popular "zorro" calificó como una "revancha" el encuentro ante el conjunto mapocho, por la polémica eliminación del cuadro blanquiazul en la octavos de final de la Copa Libertadores del 2010.

"Como hincha siento que es una revancha, y haber sido jugador y estado allí también lo siento así. Para mí es una revancha por todo lo sucedido en Chile. Yo sí lo considero un robo: nos metieron la mano al bolsillo y fue una tremenda injusticia", dijo.

PEDIDO A LOS HINCHAS

En ese sentido, Aguirre instó a los hinchas aliancistas a tomar este encuentro como una revancha y alentar al equipo en todo momento para hacer respetar la localía: "Es una revancha que tenemos que ganar sí o sí y dejar atrás", sostuvo.