Orgullo Peruano: Selección de levantamiento de pesas conquista 15 medallas más en el Sudamericano

Orgullo nacional. Demostrando su fuerza y temperamento, la selección peruana de levantamiento de pesas, con integrantes del Programa Lima 2027 y del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó 15 medallas más y llegó a las 19 en total en el Campeonato Sudamericano Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Mayores que se realiza en Ecuador hasta el 20 de septiembre.

Shoely Mego y David Bardalez, del Programa Lima 2027, conquistaron tres preseas cada uno. Mego subió a lo más alto del podio en arranque (81 kg), envión (103 kg) y total (184 kg) de la división 53 kg damas.

Mientras que Bardalez logró oro en envión (164 kg) y total (292 kg), en tanto que en arranque conquistó la de plata (128 kg), en los 65 kg varones.

Katerin Olivera, quien inició su carrera en la Academia IPD de Moyobamba, fue la más ganadora, al obtener 6 medallas en dos categorías de la división 53 kg: en la Sub-20 y en la Mayor se llevó dos de plata en arranque (76 kg), dos de bronce en envión (93 kg) y dos en total (169 kg).

Zahedy Aliaga, de la categoría Sub-15, división 58 kg damas, se llevó tres medallas de bronce: arranque (53 kg), envión (68 kg) y total (121 kg).

Estos triunfos se suman a los conseguidos en el primer día de competencias por Fernando Panduro (3 preseas de plata en Sub-17) y Kenji Yeougusuku (uno de bronce en Sub-15), con lo cual nuestra delegación lleva 19 podios en total.

El jueves 18, viernes 19 y sábado 20 seguirá la acción para nuestros representantes, quienes viajaron a Ecuador con el respaldo del IPD, que en articulación con la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas (FDPLP), viene preparando a nuevos atletas para los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.