Universitario presenta nuevo reclamo contra Alianza Lima: pide más sanciones para Peña, Zambrano y Garcés

El administrador temporal de Universitario de Deportes, durante una entrevista en el programa de YouTube Tiempo Crema, confirmó que el club merengue ha formalizado nuevos reclamos ante la Comisión de Justicia tras lo ocurrido en el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, disputado el sábado 13 de septiembre en Matute.

Según indicó, la medida responde a las declaraciones emitidas desde el cuadro blanquiazul. “No íbamos a hacer nada. Había dado la indicación que todo quede ahí, pero sale una declaración y otra (...) Eso nos da el derecho de actuar de la misma manera. El martes presentamos los reclamos que se impongan las sanciones”, sostuvo.

Reclamos y sanciones en debate

Uno de los puntos centrales señalados por el directivo crema apunta a la conducta del volante nacional. “Presentamos un reclamo por Sergio Peña por agarrarse los genitales públicamente, a nivel nacional, ya que vulnera el reglamento al ser un acto obsceno”, enfatizó. A esto se suma la acusación contra Carlos Zambrano y Renzo Garcés por reincidencia, al haber ingresado a zonas no permitidas horas antes del partido pese a estar sancionados y expulsados.

El dirigente fue enfático en remarcar que los reclamos de Universitario son una respuesta directa a la actitud del rival. “¿Querían meterse con nosotros? Pues nos da derecho para meternos con ellos”, subrayó, dejando en claro que esperan que las instancias correspondientes impongan las sanciones respectivas.