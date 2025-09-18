Eliminatorias 2026: Selección Peruana bajó varios puestos en el ranking FIFA tras quedar penúltima

Foto La República / Referencial

Según la última actualización del ranking de la FIFA, la blanquirroja cayó varios puestos tras quedar penúltima en las Eliminatorias 2026. Se ubica en el lugar 48, registró una caída de seis puestos respecto a la lista de julio pasado.

Ahora, la bicolor solo supera a Venezuela (49), Chile (57) y Bolivia (77) en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Paraguay, que logró su clasificación al Mundial 2026, subió varios puestos y se ubica en el puesto 37.

RANKING FIFA

Por otro lado, la selección de España, invicta tras sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de Fútbol 2026, es la nueva líder del ranking FIFA. Desplazó a la escuadra de Argentina que lideraba la lista desde junio de 2014.

En segundo lugar, se ubica la escuadra de Francia, que mandó hasta el tercer lugar a la oncena argentina. Mientras en la cuarta ubicación, aparece la selección de Inglaterra; seguida de los equipos de Portugal, Brasil y Países Bajos.