Sporting Cristal igualó 0-0 con Alianza Atlético por el Torneo Clausura

Los rimenses desperdiciaron varias ocasiones y dejaron escapar puntos importantes en su lucha por el liderato.

Sporting Cristal empató sin goles frente a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El resultado dejó un sabor amargo en los rimenses, que buscaban acercarse al primer lugar de la tabla.

El encuentro tuvo oportunidades en ambas áreas. En el primer tiempo, los “churres” estuvieron cerca de adelantarse con un remate de Hernán Lupu, pero no concretaron. En el complemento, Cristal respondió con Benavente, aunque tampoco estuvo fino de cara al arco.

El empate sin goles no ayuda al conjunto dirigido por Paulo Autuori, que se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 15 puntos y ahora deberá visitar a Juan Pablo II College en la próxima jornada.

ASÍ MARCHAN EN LA TABLA

Por su parte, Alianza Atlético sumó apenas su séptima unidad en el Torneo Clausura, sigue complicado en la parte baja de la tabla y recibirá en casa a Ayacucho FC en su siguiente compromiso en un partido que será clave.