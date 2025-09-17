Palmeiras sorprendió en Argentina y venció 2-1 a River Plate por la Libertadores

El ‘Verdao’ se impuso en Buenos Aires con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó sobre el final para los ‘Millonarios’.

Palmeiras dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores al derrotar 2-1 a River Plate en el estadio Monumental de Núñez, en el partido de ida por los cuartos de final del torneo continental. El equipo brasileño mostró solidez y eficacia en ataque, dejando la serie abierta de cara a la revancha en Brasil.

El conjunto visitante abrió el marcador apenas a los 4 minutos, cuando Gustavo Gómez conectó de cabeza un tiro de esquina, sorprendiendo a la defensa argentina. Antes del descanso, José Manuel López habilitó a Vitor Roque, quien con un remate cruzado aumentó la ventaja para el cuadro paulista.

River Plate reaccionó en la segunda parte y buscó insistentemente el arco rival. Sin embargo, recién a los 89 minutos pudo descontar gracias a un potente disparo de Lucas Martínez Quarta desde fuera del área, que devolvió algo de esperanza a los dirigidos por Martín Demichelis.

PARTIDO DE VUELTA

La vuelta se jugará la próxima semana en São Paulo, donde Palmeiras tendrá la ventaja del resultado y la localía. River Plate, en tanto, deberá buscar la remontada si quiere continuar en la lucha por conquistar su quinta Copa Libertadores.