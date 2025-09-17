Universitario vs. Barcelona: ¿Cuándo y dónde se jugaría el partido?

Luego del éxito que fue el compromiso entre Universitario e Inter Miami a inicios del año en el Estadio Monumental, la empresa encargada de traer al equipo estadounidense estaría planificando el aterrizaje de Barcelona a la capital.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÍA EL COMPROMISO?

En una entrevista a El Comercio, el CEO de la compañía Sound Music Entertainment, Andre Prada, reveló que las negociaciones se encuentran muy avanzadas con el combinado español que pase lo que pase llegará al territorio nacional.

"Bueno, las posibilidades son bien amplias, de hecho, ya todo está negociado con el Barça, la posibilidad es muy alta. Ya tenemos una fecha específica, este Todo está muy avanzado por parte del Barcelona, es una posibilidad muy alta. De hecho, ya el Barcelona está listando todo lo que es el partido para lo que es Perú, así que sí un hecho que Barcelona viene a Perú", dijo.

El partido entre Universitario y Barcelona se estaría disputando entre el 22 o 23 de diciembre en el Estadio Monumental, recinto que podría lucir abarrotado al igual que el duelo ante Inter Miami. ¿Volverá a llenarse el coloso de Ate?