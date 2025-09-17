Liverpool se estrenó en la Champions League con una victoria 3-2 ante Atlético de Madrid

En uno de los mejores partidos en la primera fecha de la Champions League se registró está tarde en Anfield entre Liverpool y Atlético de Madrid. El combinado ingles hizo respetar la localía y se impuso 3-2 ante el combinado español.

MOMENTOS DESTACADOS DEL PARTIDO

Los ‘reds’ se adelantaron en el marcador a los 4 minutos después de un tiro libre ejecutado por Mohamed Salah terminara impactando en los chimpunes del lateral izquierdo, Andrew Robertson, encargado de darle la ventaja a su equipo.

Tras una jugada perfecta de Salah, el egipcio se juntaría con Ryan Gravenberch y ante la salida del golero Jan Oblak, el atacante africano abrió el pie para que su disparo no pueda ser alcanzado por el guardameta esloveno.

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone encontraría el descuento en el tiempo agregado de la primera instancia desde los pies de Marcos Llorente, quien ante la salida de Alisson, terminó punteando el esférico para que ingrese al pórtico del golero brasileño.

Tras aprovechar un rebote al borde del área rival, Llorente calzó el balón en pleno aire para lanzar un derechazo, que terminó desviándose en el campeón del mundo en Qatar 2022, Alexis Mac Allister, y así igualó las cosas en el marcador.

En los últimos instantes del compromiso, un centro desde el tiro al punto penal del húngaro Dominik Szoboszlai encontró el frentazo de Virgil Van Dijk, quien se elevó ante todos sus rivales y le dio el 3-2 al Liverpool.