Paolo Guerrero descartado en Alianza Lima para la Copa Sudamericana

El goleador no superó una sobrecarga muscular y se perderá el duelo de ida de los cuartos de final frente a Universidad de Chile.

Alianza Lima afrontará una baja sensible en el choque de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Paolo Guerrero quedó descartado de la convocatoria para enfrentar a Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva, debido a que no logró superar por completo sus problemas físicos.

El experimentado delantero no figuró en la concentración blanquiazul, lo que generó incertidumbre entre los hinchas. Horas más tarde, trascendió que el ‘Depredador’ presenta una sobrecarga muscular, ligada a la lesión que lo aquejó recientemente, motivo suficiente para dejarlo fuera del trascendental encuentro en Matute.

Una ausencia de peso para los íntimos

El técnico Néstor Gorosito había considerado a Guerrero como pieza clave en su esquema ofensivo; sin embargo, el estratega argentino deberá rearmar su plan sin el goleador. Todo apunta a que Hernán Barcos será el encargado de comandar el ataque aliancista en busca de una ventaja en condición de local.

El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile está programado para este jueves 18 de septiembre en La Victoria. La ausencia de Paolo Guerrero marca un duro golpe para el club peruano, que intentará sobreponerse con el respaldo de su hinchada y obtener un resultado favorable en la ida de la serie.