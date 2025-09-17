Deportes

DT de la U. de Chile sobre Alianza Lima: "Es un gran rival"

"Enfrentamos a un rival que viene haciendo las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional", señaló Gustavo Álvarez, estratega del cuadro chileno.



Gustavo Álvarez, director técnico de la Universidad de Chile, se pronunció en la previa del encuentro entre sus dirigidos y Alianza Lima, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el estratega del cuadro mapocho destacó la campaña que vienen realizando los íntimos en el certamen continental y señaló que será muy difícil obtener un resultado positivo el día de mañana en Matute.

"El partido es complicado, es una llave de ida y vuelta. Enfrentamos a un rival que viene haciendo las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional. Nosotros tenemos que superar al rival, para ganar debemos hacer eso y el rival es un gran rival", dijo.

SU PASO POR PERÚ

Por otra parte, Álvarez expresó su felicidad por volver al Perú, en donde dirigió a Sport Boys en el 2022 y a Atlético Grau en 2023: "Tengo gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Aquí en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido", sostuvo.


