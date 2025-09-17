DT de la U. de Chile sobre Alianza Lima: "Es un gran rival"

Gustavo Álvarez, director técnico de la Universidad de Chile, se pronunció en la previa del encuentro entre sus dirigidos y Alianza Lima, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el estratega del cuadro mapocho destacó la campaña que vienen realizando los íntimos en el certamen continental y señaló que será muy difícil obtener un resultado positivo el día de mañana en Matute.

"El partido es complicado, es una llave de ida y vuelta. Enfrentamos a un rival que viene haciendo las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional. Nosotros tenemos que superar al rival, para ganar debemos hacer eso y el rival es un gran rival", dijo.

SU PASO POR PERÚ

Por otra parte, Álvarez expresó su felicidad por volver al Perú, en donde dirigió a Sport Boys en el 2022 y a Atlético Grau en 2023: "Tengo gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Aquí en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido", sostuvo.