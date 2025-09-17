‘Matadorcitas’ buscarán desde este miércoles su clasificación al Mundial de Vóley Sub-17

Mentalizadas en lograr su objetivo, la selección peruana de vóley Sub-17 quedó lista para debutar este miércoles 17 de septiembre en el Campeonato Sudamericano, que se jugará hasta el domingo 21 en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador, y que dará tres cupos al Mundial Chile 2026.

Con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Voleibol (FPV), nuestras ‘Matadorcitas’ disputarán su primer partido ante Bolivia, a partir de las 5:30 p.m. En su siguiente partido del Grupo A, el jueves 18 se enfrentarán a Chile, en el mismo horario.

El brasileño Marcello Bencardino es el técnico y Antonio Rizola, director de las selecciones nacionales de vóley, el delegado.

En el representativo nacional se destaca la presencia de jugadoras de algunas regiones del país. Fernanda Pinto (exterior), Dara Herrada (central y Kiara Lazo (central) son de Arequipa, mientras que Valentina Valera (exterior) nació en Loreto.

Completan la escuadra Mireya Maldonado (armadora), Danna Silva (central), Tamara Galdós (opuesta), Cielo Quispe (opuesta), Sofia Olavarría (exterior), Kaori Mendoza (líbero), Brianna Odría (exterior), Milagros Solís (exterior), Marcela Manrique (armadora) y Vannia Adrianzén (líbero).

El Grupo B lo conforman Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela

Vale destacar que si bien este Sudamericano otorga tres cupos para el Mundial Sub-17 de 2026, existe la posibilidad de que vayan cuatro selecciones al máximo evento internacional. Si Chile, país anfitrión de la Copa, ocupa un lugar en el podio, el siguiente ubicado logrará su clasificación.

En la conferencia de presentación del torneo, que se desarrolló este martes 16, estuvieron directivos, capitanas y entrenadores de algunos países participantes.