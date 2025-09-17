Lanús dio el primer golpe: venció 1-0 a Fluminense por cuartos de final de la Sudamericana

La revancha se jugará el próximo martes en Brasil y definirá al equipo que seguirá en carrera por el título continental.

Lanús dio el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 1-0 a Fluminense en un partido que se resolvió en los últimos minutos en el estadio Ciudad de Lanús. El héroe de la jornada fue Marcelino Moreno, quien marcó el tanto del triunfo en el minuto 89 y dejó a los argentinos con ventaja para la revancha en Brasil.

El inicio mostró a un Lanús decidido a imponer condiciones con el protagonismo de Moreno y Eduardo Salvio por la banda izquierda. El ‘Granate’ dispuso de las primeras ocasiones claras con remates de Sasha Marcich, aunque sin fortuna para abrir el marcador. Por su parte, el cuadro carioca equilibró las acciones con aproximaciones peligrosas de Hércules y Rene.

En la segunda mitad, el trámite fue parejo y los entrenadores Mauricio Pellegrino y Renato Gaúcho movieron sus piezas en busca de variantes ofensivas. Fluminense intentó sorprender en el tramo final, pero fue el local el que encontró el premio: un contragolpe comandado por Agustín Cardozo y culminado por Moreno encendió la euforia en el público granate.

SE VIENE LA REVANCHA

Con el 1-0, Lanús viajará a Río de Janeiro, Brasil, con la ilusión de sostener la ventaja y sellar su clasificación a semifinales en el imponente estadio Maracaná. La revancha se jugará el próximo martes y definirá al equipo que seguirá en carrera por el título continental.