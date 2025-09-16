"Bigote" Rodríguez sobre el duelo ante Alianza Lima: "Será un partido y una llave dura"

Sebastián Rodríguez, mediocampista de la Universidad de Chile, se pronunció en la previa del duelo ante Alianza Lima en el estadio de Matute, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa, el uruguayo con pasado blanquiazul expresó su felicidad por su regreso al Perú para afrontar el partido de este jueves 18 de setiembre ante los íntimos, que llegan a esta instancia tras vencer a la Universidad Católica de Ecuador.

"Contento de volver al Perú. Es un partido difícil, como lo es un partido de Copa, más aún cuando Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Será un partido y una llave dura", señaló el volante a su llegada a la capital.

SU RELACIÓN CON LOS JUGADORES

Asimismo, Rodríguez señaló que aún mantiene un vínculo con la mayoría de futbolistas que integran el actual plantel dirigido por Néstor Gorosito: "Conozco a varios de los compañeros que están y sigo hablando con ellos", sostuvo.