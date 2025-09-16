Sin Castillo ni Estrada: Alianza Lima presenta lista de convocados para el duelo ante U. de Chile

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima dio a conocer la lista de jugadores convocados para el duelo de este jueves 18 de setiembre ante la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En la nómina del profesor Néstor Gorosito destacan los regresos de los defensas Renzo Garcés y Carlos Zambrano, quienes estuvieron ausentes en la derrota del cuadro íntimo ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura.

Asimismo, se confirmó la presencia del zaguero central Gianfranco Chávez, quien estaba en duda tras haber salido lesionado durante el encuentro del último fin de semana ante los cusqueños.

NI CASTILLO NI ESTRADA

No obstante, en la lista de convocados también destacan las ausencias del mediocampista Jesús Castillo y el lateral derecho, Josué Estrada. Este último reemplazó a Gianfranco Chávez durante el partido ante "Garci".