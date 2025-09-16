Alianza Lima es el mejor equipo peruano, según ranking IFFHS

Alianza Lima ha sido reconocido como el mejor club peruano en la reciente actualización del ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El equipo de La Victoria alcanzó el puesto 102 con 149,75 puntos, superando con amplitud a Universitario de Deportes y Sporting Cristal, gracias a su sólido desempeño en torneos internacionales durante esta temporada.

Universitario de Deportes figura en la posición 187 con 110,25 puntos, tras una participación destacada en la Copa Libertadores, aunque insuficiente para superar a su eterno rival. Por su parte, Sporting Cristal, que en años anteriores lideraba estas clasificaciones, cayó hasta el puesto 341 con apenas 72,25 unidades, lo que refleja un retroceso importante en su rendimiento.

Este resultado ha reavivado el debate entre los hinchas sobre cuál es el club más grande del Perú, ahora con las estadísticas de la IFFHS a favor de los blanquiazules. El logro también llega en un momento crucial para Alianza Lima, que afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante la U de Chile el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m.

OTROS CLUBES PERUANOS EN EL RANKING

Otros clubes nacionales también figuran en el ranking: Cienciano ocupa el puesto 265 con 86,25 puntos, Melgar está en la posición 284 con 83,5 unidades y Atlético Grau cierra la lista en el puesto 386 con 67,75 puntos.