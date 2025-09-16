Real Madrid vence 2-1 a Olympique de Marsella en su estreno en la Champions League

En su estreno en la Champions League 2025-2026 y en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid derrotó 2-1 a Olympique de Marsella con un hombre menos desde los 72 minutos tras expulsión del lateral derecho, Dani Carvajal.

MOMENTOS IMPORTANTES DEL PARTIDO

Los franceses se adelantaron a los 22’ desde los pies del norteamericano Timothy Weah, quien se juntó con Mason Greenwood, y ante la salida de Thibaut Courtois, terminó introduciendo el esférico en el pórtico del guardameta belga.

A los 29 minutos desde el punto penal Kylian Mbappé conseguiría empatar el duelo para los dirigidos por Xabi Alonso. El disparo del campeón del mundo en Rusia 2018 fue excelente, ya que, a pesar del esfuerzo de Gerónimo Rulli, el argentino no pudo hacer nada.

Con un hombre menos, Real Madrid tendría un nuevo tiro desde los doce pasos. El encargado sería Mbappé, quien ejecuto su tiro a la mano izquierda de Rulli, quien buscó despejar el balón, pero no pudo hacer nada para evitar el 2-1, que a la postre sería el marcador final.

Cabe mencionar que, el próximo partido de los españoles por la Champions League 2025-2026 será el próximo martes 30 de setiembre en el Ortalyq stadıon de Kazajistán ante el Kairat Almaty. ¿Podrá conseguir un triunfo el combinado blanco o habrá batacazo?