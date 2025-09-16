Zambrano sobre el nuevo DT de la Selección: "Venga quien venga, el grupo debe mantenerse unido"

El defensa central peruano, Carlos Zambrano, se pronunció sobre la búsqueda de el nuevo entrenador para la Selección Peruana de Fútbol, tras culminar las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026.

En declaraciones para "Denganche", el zaguero central señaló que, más allá de la trayectoria del nuevo estratega de la "bicolor", lo importante para una buena campaña es la continuidad y la capacidad de sostener un proyecto a largo plazo.

"Venga quien venga, el grupo debe mantenerse unido y podamos sacar esto adelante y que los jugadores peruanos pronto puedan emigrar", manifestó el "León".

SOBRE ALIANZA LIMA

Asimismo, Zambrano se refirió al momento que se vive en Alianza Lima tras la dura caída por 4-3 ante Deportivo Garcilaso en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

"Pienso que a veces los partidos se nos complican por nosotros mismos. A veces nos dejamos estar y no somos contundentes. Aún así estamos tranquilos y confiados que podemos remontar esto. Estas rachas pueden pasar en cualquier equipo grande", sostuvo.