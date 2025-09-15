Jorge Fossati a Carlos Zambrano tras declaraciones controversiales: “Sabe manejarse en la polémica”

Luego de que Carlos Zambrano tuviera una serie de declaraciones controversiales contra las sanciones que recibieron algunos jugadores de Alianza Lima tras el partido ante Universitario, el entrenador del combinado crema, Jorge Fossati, decidió pronunciarse al respecto.

Tras el arribo del equipo merengue de Arequipa después de la victoria 2-1 ante Melgar, el popular ‘Nono’ mencionó que el ‘Kaiser’ tiene conocimiento de como seguir el juego de las palabras polémicas. “Lo aprecio mucho. Él sabe manejarse en este mundo de polémicas. Yo no sé. Se lo dejo a él”.

LOS DE UNIVERSITARIO SON QUEJONES

Carlos Zambrano tildó de “quejones” a Universitario luego de conocerse que solicitaron una sanción contra él y su compañero Renzo Garcés por lo que acontecido en el clásico del fútbol peruano que culminó sin goles.

“Lamentablemente, hoy día, la U y Alianza son los que más se quejan, sobre todo los de allá, que se están quejando por todo. Ya aburre. Hay que jugar al fútbol. Lo que pasa en el campo tendría que quedarse en el campo", comentó.