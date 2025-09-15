¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Thomas Müller elige al mejor jugador de todos los tiempos

Thomas Muller, campeón del mundo con Alemania y leyenda del Bayern Múnich, ha dado un giro en su postura sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Durante la mayor parte de su carrera, el alemán se inclinaba por Cristiano Ronaldo en el debate del “GOAT”, pero recientemente, en entrevista para los medios oficiales de la MLS, aseguró que su elección definitiva es Lionel Messi.

“Para ser honesto, para mí, Messi es el jugador más grande que tenemos en este juego”, señaló Muller, hoy jugador del Vancouver Whitecaps. El mediocampista recordó que en sus primeros diez años como profesional su referencia era el portugués: “Siempre fui con Cristiano en el debate del GOAT. Pero ahora que soy mayor, que soy un poco más romántico, voy más por el estilo que solo por el rendimiento y la ética de trabajo”.

El peso de la Copa del Mundo en su decisión

Muller explicó que, además de la elegancia y el talento innato del argentino, hubo un hecho que inclinó definitivamente la balanza: el título mundial conseguido por Messi con la Selección Argentina en Qatar 2022. “Después de que Messi ganó la Copa del Mundo con Argentina, voy con él”, confesó el exjugador del Bayern.

El todoterreno germano también reconoció la grandeza de Cristiano Ronaldo, a quien calificó como un “loco” del fútbol, pero insistió en que Messi posee algo distinto. “Ambos están locos, pero Messi es un poco más elegante”, expresó. De esta manera, Muller se suma a la lista de grandes figuras que colocan al rosarino en la cúspide de la historia del deporte rey.