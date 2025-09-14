Universitario venció 2-1 a Melgar y es líder del Torneo Clausura

El gol del triunfo lo marcó Williams Riveros, quien conectó de cabeza un centro de Paolo Reyna.

Universitario de Deportes dio un golpe de autoridad en la altura de Arequipa tras vencer 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con este triunfo, los cremas recuperaron el liderato en solitario del campeonato con 18 puntos, consolidándose como el equipo más regular del certamen.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Jorge Fossati, ya que Jhonny Vidales abrió el marcador a los 8 minutos para los arequipeños. Sin embargo, la reacción merengue no tardó en llegar: a los 23’, Jairo Concha se lució con un potente remate desde fuera del área que venció a Carlos Cáceda y puso la igualdad en el marcador.

En la segunda parte, Universitario de Deportes mantuvo su presión ofensiva y buscó con insistencia a través del juego aéreo. Finalmente, a los 81 minutos, el defensor central Williams Riveros conectó de cabeza un centro de Paolo Reyna y decretó la remontada que silenció la UNSA, asegurando tres puntos de oro para los de Ate.

EN LA CIMA DEL CLAUSURA

Con este resultado, Universitario se mantiene firme en la lucha por el Clausura y llegará motivado a las siguientes jornadas, aunque descansará en la próxima fecha. En tanto, Melgar, que perdió la oportunidad de acercarse a los primeros lugares, ve cada vez más complicado su panorama en la pelea por el título.