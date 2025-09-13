Álex Valera responde a críticas tras su ausencia en la Selección: “Nunca voy a hacerme al lesionado”

El atacante de Universitario explicó que su desconvocatoria se debió a una revisión médica que confirmó sus molestias físicas, dejando en claro que no hubo ninguna excusa.

Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, salió al frente de los cuestionamientos sobre su reciente ausencia en la Selección Peruana durante las Eliminatorias al Mundial 2026. El goleador descartó tajantemente que haya inventado una lesión para no ser considerado y remarcó que esa actitud “no sería profesional” en su carrera.

“Cuando yo no he podido estar en la selección, los entrenadores mismos lo dijeron, pero nunca en la vida voy a ir y a hacerme lesionado, eso no es nada profesional. Cuando uno no está, hay que decirlo y darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan mostrarse”, señaló Valera antes del viaje de Universitario a Arequipa, donde enfrentarán a Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura.

El atacante explicó que su desconvocatoria se debió a una revisión médica que confirmó sus molestias físicas, dejando en claro que no hubo ninguna excusa. “Si me desconvocaron es porque el médico me revisó, no fue ni una excusa ni nada. En todo caso deberían preguntarles a ellos y no estar inventando cosas”, añadió el artillero que suma 11 goles en la temporada 2025.

DESCARTA DISTANCIAMIENTO

Por otro lado, Valera aclaró que mantiene una buena relación con referentes de la bicolor como Paolo Guerrero y André Carrillo, descartando cualquier distanciamiento. Además, lamentó la eliminación de Perú del camino al Mundial y pidió asumir responsabilidades: “Es momento de comenzar a asumir y no buscar culpables, cada uno se hace responsable de sus actos”.