Kimberly García finaliza en el top 10 del Mundial de Atletismo Tokio 2025

La destacada marchista Kimberly García, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), finalizó en el top 10 de la prueba de los 35 km de marcha atlética femenina del Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La atleta peruana cronometró un tiempo de 2h 50min 37s. La ganadora fue la española María Pérez (2h 39min 01s).

Otras peruanas que compitieron fueron Mary Luz Andía, quien fue descalificada, y Brigitte Coaquira, quien quedó en casilla 31 con 03h 13min 22s.

Kimberly García volverá a competir el viernes 19 en los 20 km, junto con Andía y Evelyn Inga.

Este sábado 13 sigue la participación nacional, esta vez en la maratón femenina, con la presencia de Sheyla Eulogio, Zaida Ramos y Aydee Loayza, del Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del IPD, desde las 5:30 p.m.