Universitario retira de todas sus instalaciones las imágenes de Raúl Ruidíaz: “El club merece respeto”

Dirigencia decidió borrar también su presencia en el Monumental y Campo Mar. La administración crema consideró inapropiado un mensaje difundido por el jugador.

El buen desempeño de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2025, donde alcanzó los octavos de final después de 15 años, quedó opacado por un episodio extradeportivo. Luego de la derrota 0-4 en el Monumental frente a Palmeiras, el delantero Raúl Ruidíaz compartió un video en redes sociales que fue interpretado como una falta de respeto hacia el club. Pese a que el futbolista aclaró que no se trató de una burla, la reacción en la interna crema fue inmediata.

“Nadie está por encima del club”

La administración merengue decidió retirar toda imagen de Ruidíaz tanto del museo ubicado en el Estadio Monumental como del Centro de Alto Rendimiento en Campo Mar. Daniel Amador, gerente de marketing de Universitario, explicó que la institución actuó en defensa de sus valores: “Cada uno cosecha lo que siembra. La ‘U’ merece respeto y se ha demostrado que ninguna persona está por encima del club”, declaró a Colectivo World.

El atacante, que actualmente milita en Atlético Grau, había tenido una contribución directa en la implementación del gimnasio en Campo Mar, espacio donde también se retiró su figura. De esta manera, Universitario marca un precedente sobre el trato hacia sus símbolos deportivos y la importancia de mantener la imagen institucional.

En paralelo, el plantel dirigido por Jorge Fossati se concentra en la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga1. Universitario visitará este domingo a Melgar en Arequipa, con el regreso de su dupla de ataque, Edison Flores y Raúl Ruidíaz, quienes se ausentaron en las últimas jornadas de la selección peruana por problemas físicos.