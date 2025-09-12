Julio César Uribe sobre ausencia de Alex Valera en la Selección: “Nosotros queríamos dar la vida por el equipo”

En los últimos surgió la polémica sobre la ausencia de Alex Valera en la Selección Peruana por una lesión, sin embargo, el delantero de Universitario, sería tomado en cuenta por Jorge Fossati para el duelo del combinado crema ante Melgar este domingo en Arequipa.

Ante esta situación, el exjugador de la bicolor e ídolo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, destacó las cualidades que tiene el ariete crema, sin embargo, considera que puede servirle de mucho al combinado nacional. Además, le recordó una serie de anécdotas de los exfutbolistas que buscaban ganarse un espacio en el plantel blanquirrojo.

"Le diría que es un buen jugador y que el técnico le ayudaría a ser el mejor en su posición. He revisado y estoy ingratamente sorprendido por este tema. En nuestra época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana y hoy piden a un jugador para que integre un equipo. Esa ecuación no la entiendo", mencionó en Liga 1 Max.

¿POR QUÉ SE AUSENTÓ ALEX VALERA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

De acuerdo a un comunicado compartido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Alex Valera, fue sometido a una serie de exámenes médicos tras el compromiso por la Liga 1 2025 ante Alianza Lima, y se confirmó que no estaba en optimas condiciones.