FPF ratifica sanciones contra Ureña, Zambrano, Garcés y Gorosito tras el clásico del fútbol peruano

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió este viernes 12 de septiembre su fallo definitivo sobre las sanciones derivadas del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, disputado el pasado 24 de agosto en el estadio Monumental. Tras las apelaciones presentadas por ambos clubes, el organismo confirmó la mayoría de castigos impuestos en primera instancia.

En su resolución, el Tribunal decidió mantener las seis fechas de suspensión para Rodrigo Ureña integrante de Universitario de Deportes, sancionado por reincidencia en conductas antideportivas. Asimismo, ratificó las seis fechas para Néstor Gorosito cuatro para Renzo Garcés y las dos fechas de suspensión para Carlos Zambrano, todos ellos miembros de Alianza Lima.

Una excepción en el fallo

La única modificación respecto a lo resuelto por la Comisión Disciplinaria fue la situación del psicólogo aliancista Giacomo Scerpella. En este caso, el Tribunal de Apelaciones decidió dejar sin efecto la suspensión de cuatro partidos que pesaba en su contra, desestimando los cargos iniciales relacionados con ofensas al honor de la hinchada rival.

Con este pronunciamiento, las sanciones quedan firmes y no tendrán más instancias de revisión dentro de la FPF. Universitario y Alianza Lima deberán afrontar el Torneo Clausura sin contar con piezas claves, lo que condicionará su rendimiento en la recta decisiva del campeonato.