Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: Gonzalo Bueno abre la serie ante Portugal

Con el aliento de millones de peruanos, el equipo nacional de Copa Davis inicia este viernes 12 de septiembre su serie frente a Portugal en el estadio Hermanos Buse del club Lawn Tennis. El conjunto, conformado por jugadores del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), buscará avanzar a los Qualifiers 2026, etapa decisiva rumbo a las finales de la temporada.

GONZALO BUENO ABRE LA SERIE ANTE NUNO BORGES

El sorteo realizado este jueves determinó que Gonzalo Bueno (209° ATP) será el encargado de abrir la llave enfrentando a Nuno Borges (52° ATP), desde las 4:00 p.m. Inmediatamente después, Ignacio Buse (112° ATP), la primera raqueta nacional, chocará contra Jaime Faria (115° ATP) en el segundo partido de singles.

El equipo peruano llega con confianza y experiencia. Buse, integrante del Programa Lima 2027 del IPD y reciente campeón del Challenger ATP 125 de Sevilla, será pieza clave en la serie y también tendrá participación en dobles.

Foto: IPD.

IGNACIO BUSE Y JUAN PABLO VARILLAS EN EL DOBLES

El sábado 13, a partir de las 2:00 p.m., Ignacio Buse hará dupla con Juan Pablo Varillas para enfrentar a Francisco Cabral (31° Dobles) y nuevamente a Nuno Borges (93° Dobles). Posteriormente, Buse volverá a medirse en singles frente a Borges en el cuarto duelo, mientras que Bueno cerrará la jornada contra Faria.

El capitán portugués, Rui Machado, reconoció la dificultad de jugar ante la afición peruana, mientras que Varillas destacó la fortaleza del grupo más allá de quién esté en cancha. La serie, transmitida en señal abierta por TV Perú, definirá qué nación accederá a los Qualifiers 2026, donde se luchará por un lugar en la élite del tenis mundial.