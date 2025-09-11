Juan Reynoso sobre los pésimos resultados de la Selección en Eliminatorias: "Solo jugué 6 partidos"

El extrenador de la Blanquirroja aseguró que se hace responsable de lo que le tocó afrontar y añadió que tiene apenas "un tercio o menos de la culpa" por el penúltimo peso obtenido.

El actual entrenador de FBC Melgar respondió una pregunta sobre la pobre campaña que realizó la Selección Peruana de Fútbol en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026. Juan Reynoso asumió parte de la culpa: “Yo me hago responsable de lo que me tocó. Solo jugué seis partidos, hicimos pocos y eso hay que reconocerlo", pero no dudó en señalar que de ninguna manera es el máximo responsable de lo ocurrido: "Después lo que pasó en la Copa América y los otros dos tercios de Eliminatorias ya cada quien que se haga responsable".

Posteriormente, indicó que el penúltimo puesto de la blanquirroja no solo debe ser visto como un resultado exclusivo de los jugadores y los entrenadores: "Si fue la peor eliminatoria de la historia ojalá que quienes deben hacerse responsables también levanten la mano como yo lo estoy haciendo. Ojo, no solo somos culpables los técnicos y jugadores. Hay muchos más culpables y responsables".

Reynoso apuntó a la prensa

Además, se animó a señalar a la prensa capitalina como una arista más del problema que se vive en el fútbol peruano: "hay muchos periodistas en Lima que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas".

Finalmente, cerró sus declaraciones respecto a este tema reconociendo que estas afirmaciones podrían generar comentarios entre los hinchas: "Yo no estoy señalando a nadie solo estoy comentando mi reflexión yo sé que mañana o en cinco minutos me están liquidando en redes sociales, pero eso a mí no me importa".