Pedro Gallese sobre fracaso de la Selección Peruana: “Siento tristeza y vergüenza”

El capitán de la blanquirroja asumió la responsabilidad tras el fracaso en las Eliminatorias y señaló los errores que marcaron el proceso.

La Selección Peruana cerró una campaña para el olvido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota por 1-0 frente a Paraguay en el Estadio Nacional. Tras el partido, Pedro Gallese, capitán y arquero de la bicolor, no ocultó su frustración y aseguró sentir “tristeza y vergüenza” por no haber alcanzado el objetivo.

“Si el jugador no se da cuenta que tenemos que prepararnos desde nuestros clubes para la selección, va a ser muy difícil y va a pasar lo que nos ha pasado. Esto es de todos y hay que dar la cara”, declaró el guardameta del Orlando City en conferencia de prensa, asumiendo responsabilidad junto a sus compañeros.

Gallese también analizó las razones del bajo desempeño de Perú en el torneo clasificatorio. Afirmó que la falta de continuidad en las ideas de juego y los constantes cambios tácticos impidieron que el equipo encuentre regularidad. “Hubo muchas ideas y cambios de juego. Eso nos afectó porque no nos acomodamos mucho”, señaló.

“EL PULPO” SIGUE VIGENTE

Pese a la dura eliminación, el “Pulpo” aseguró que continuará disponible para vestir la camiseta nacional bajo el mando del próximo técnico. “Comenzamos mal y nunca encontramos el camino. Duele porque no se logró el objetivo. Yo estoy fuerte y me preparo mucho para estar. Cuando sea requerido, estaré”, concluyó.