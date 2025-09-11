Venezuela cesó a Fernando Batista tras quedarse sin repechaje al Mundial 2026

La Federación Venezolana de Fútbol anunció el fin del ciclo del técnico argentino luego de la derrota ante Colombia y la pérdida del séptimo lugar en la tabla de Eliminatorias.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció oficialmente la salida de Fernando “Bocha” Batista como técnico de la Vinotinto, después de no conseguir el repechaje al Mundial 2026. El comunicado difundido por la entidad deportiva precisó que el estratega argentino fue cesado junto a todo su comando técnico por no alcanzar los objetivos trazados.

“El Bocha” se despide tras un proceso en el que mantuvo vivas las aspiraciones mundialistas hasta la última fecha, pero la derrota 6-3 ante Colombia en Maturín terminó de sepultar las ilusiones venezolanas. El séptimo lugar que ocupaba la Vinotinto fue arrebatado por Bolivia, que venció 1-0 a Brasil y aseguró el cupo al repechaje intercontinental.

La FVF reconoció el esfuerzo del cuerpo técnico, pero remarcó la necesidad de “cambiar de rumbo” para garantizar el crecimiento de la selección. “La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico”, indicó la institución.

BATISTA PIDIÓ DISCULPAS

Por su parte, Batista pidió disculpas al pueblo venezolano por no alcanzar la clasificación. “Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. Pido disculpas por el sueño que teníamos junto a estos jugadores”, expresó en una breve rueda de prensa tras el partido. El argentino agradeció a su plantel por el esfuerzo, aunque reconoció que atraviesa “un momento muy duro en lo personal y en lo futbolístico”.