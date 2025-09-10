Guillermo Viscarra tras pase al repechaje de Bolivia: “Se vienen cosas lindas con Alianza”

Tras la derrota 6-3 de Venezuela ante Colombia, y el triunfo 1-0 de Bolivia ante Brasil, otorgándole el pase al repechaje del Mundial 2026, el pueblo altiplánico se encuentra feliz por esta hazaña histórica.

En medio de los festejos, el arquero Guillermo Viscarra, mencionó que tiene que ponerse a las órdenes de inmediato de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, ya que, Alianza Lima se encuentra a vísperas de jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza. Realmente, estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Copa Sudamericana y en el torneo local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente", manifestó.

PARTIDO POR EL TORNEO INTERNACIONAL

Luego de que la Conmebol anunciara la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima recibirá en Matute el próximo jueves 18 de noviembre a las 7:30 p.m. al plantel mapocho en el duelo de ida del torneo internacional.