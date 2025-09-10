FPF anuncia final de contrato de Óscar Ibañez y abre proceso de renovación en la Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol confirmó oficialmente que el contrato del profesor Óscar Ibañez como director técnico de la Selección Peruana Absoluta ha llegado a su fin. Según la institución, "expresamos nuestro más sincero agradecimiento al profesor Ibañez por su compromiso y dedicación durante su gestión al frente de la Selección Peruana Absoluta". La decisión se da tras la participación del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un plan de reestructuración en marcha

La FPF señaló que esta culminación marca el inicio de un proceso de cambios dentro del fútbol nacional. "Con el cierre de esta etapa, la Selección Peruana de Fútbol avanza en su Plan de Restructuración Institucional, emprendiendo un proceso de mejoras deportivas y administrativas", detalló la Federación. La intención es establecer un proyecto integral que garantice un rumbo sólido para enfrentar futuros desafíos internacionales.

En cuanto al reemplazo de Ibañez, la FPF enfatizó que se realizará un análisis minucioso para definir al próximo entrenador. "La elección del nuevo comando técnico de la Selección Absoluta será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que primarán los perfiles idóneos que garanticen el cumplimiento de los objetivos trazados por la FPF", precisó el comunicado oficial.

Finalmente, la Federación extendió un mensaje a los aficionados peruanos, destacando su papel en este proceso de renovación. "Expresamos nuestro profundo reconocimiento a la hinchada nacional por su apoyo incondicional e invitamos a seguir apoyando a la Selección Peruana en este proceso de crecimiento y mejora continua del fútbol en el Perú", concluyó la FPF.