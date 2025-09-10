Teledeportes cumple 30 años: tres décadas de pasión y tradición deportiva en el Perú

Un día como hoy, en 1995, se emitió por primera vez Teledeportes, un espacio que rápidamente se convirtió en referente para los amantes del fútbol y otras disciplinas en el Perú. Tres décadas después, el programa continúa vigente, transmitiendo la emoción del deporte y manteniendo la cercanía con el público que lo sigue domingo tras domingo.

La historia de un clásico deportivo

Teledeportes nació en la pantalla de Panamericana Televisión como una propuesta innovadora que buscaba combinar información, análisis y entretenimiento deportivo. Con un estilo ágil y la participación de reconocidos periodistas y comentaristas, logró captar la atención de los televidentes, convirtiéndose en una cita obligada de los fines de semana.

Durante estos 30 años, el programa ha cubierto los momentos más importantes del deporte peruano e internacional: desde eliminatorias mundialistas hasta Juegos Olímpicos, pasando por campeonatos nacionales e historias de atletas que marcaron época.

Los conductores que marcaron su historia

El programa arrancó en 1995 con un equipo encabezado por Edison Pérez, Mauricio Cortés Gálvez, Micky Rospigliosi y Eddie Fleischman, quienes marcaron la primera etapa. A fines de los años noventa, tras algunos cambios, se incorporó Lucho Trisano como conductor.

En la década del 2000, la conducción estuvo liderada por Omar Ruiz de Somocurcio, figura que se consolidó como rostro principal del programa. Posteriormente, Claudia Chiroque participó en reemplazos temporales durante coberturas especiales. En 2024, tras la salida de Ruiz de Somocurcio, la conducción pasó a manos de Franco Lostaunau y Raúl Romero, quienes actualmente dirigen el espacio.

Vigencia y desafío en la era digital

El reto de Teledeportes no ha sido solo mantenerse en el tiempo, sino también adaptarse a las nuevas plataformas y audiencias. En la actualidad, combina su presencia en televisión con contenido digital, logrando acercarse a los jóvenes que siguen las transmisiones deportivas desde sus dispositivos móviles.

Horario y dónde ver Teledeportes

El programa deportivo se transmite cada domingo a las 06:00 p.m., justo antes de Panorama, por la señal abierta de Panamericana Televisión, canal 5 en Perú.

Además, se puede ver en vivo desde cualquier dispositivo a través de la página web de Panamericana. Para acceder:

Ingresar a 👉 www.panamericana.pe

Hacer clic en la opción “ EN VIVO ” ubicada en la parte superior del portal.

Seleccionar la transmisión de Panamericana Televisión.

Disfrutar del programa en tiempo real, sin necesidad de registro.

De esta manera, Teledeportes amplía su alcance más allá de la televisión tradicional, conectando también con las audiencias digitales que prefieren ver la señal en línea.

Este aniversario número 30 representa no solo una celebración, sino también un compromiso: seguir creciendo en una era marcada por la alta competencia mediática, reafirmando su lugar como el programa deportivo más longevo y emblemático de la televisión peruana.