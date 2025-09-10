Navarro cuestiona designación arbitral y demora en apelaciones: “La soberbia de Víctor Carrillo nos molesta”

El gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, criticó duramente la programación del árbitro Diego Haro para el encuentro ante Deportivo Garcilaso. “Hace un mes mandamos una carta con argumentos pidiendo que Diego Haro no nos arbitre, pero igual lo programan”, señaló en RPP. Asimismo, cuestionó la actitud de las autoridades arbitrales. “La soberbia de Víctor Hugo Carrillo nos molesta. Tendría que analizar lo que viene haciendo”, enfatizó.

Reclamo por celeridad y transparencia

Navarro también mostró su incomodidad por la demora en los procesos disciplinarios. “Nosotros enviamos el sábado la apelación sobre las sanciones en el clásico y hasta hoy no tenemos respuesta. Así como la Comisión de Apelaciones (de la FPF) se reunió en tiempo récord para habilitar al estadio Monumental, queremos que ahora nos respondan”, declaró, en referencia al caso de Universitario de Deportes, cuyo estadio recuperó su habilitación en menos de 24 horas.

En paralelo, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que reitera su rechazo a las designaciones arbitrales recientes. El documento, firmado por la Gerencia Legal del club, cuestiona que Haro haya sido nombrado juez principal pese a solicitudes previas de exclusión. “Esto nos genera más que solo extrañeza, al punto de considerar que esta designación puede ser interpretada como un perjuicio (o como represalia) hacia nuestro club”, indica el texto.

La institución blanquiazul también exigió a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) medidas inmediatas, entre ellas la no designación futura de Haro y Augusto Menéndez, la publicación de audios y videos del VAR en jugadas polémicas, y la fundamentación de las declaraciones de Víctor Hugo Carrillo. “El Club Alianza Lima reafirma que es una institución con sólidos valores, cuyo compromiso con la transparencia, el juego limpio y la protección de la integridad de sus futbolistas es inquebrantable”, cierra el pronunciamiento, reforzando las críticas expresadas públicamente por Franco Navarro.