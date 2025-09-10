Sergio Peña tras eliminación de Perú en las Eliminatorias 2026: “Respeto para mis compañeros”

El último martes 9 de setiembre, la Selección Peruana se despidió de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una derrota 1-0 ante Paraguay, resultado que causó la incomodidad de los más de 10 mil hinchas que se dieron cita al Estadio Nacional.

Tras el compromiso, el volante de Alianza Lima, Sergio Peña, decidió tomar la palabra e hizo un llamado a las personas que critican al combinado patrio a tener una compostura. Además, manifestó que el plantel se encontraba sin chances desde la fecha 17 de las Clasificatorias.

"A la gente, pedirle respeto a mis compañeros y hacía mí. Hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros no la dan. Estábamos eliminados en Uruguay y pude decir que tenía fiebre, por ejemplo. No lo hice y di la cara hasta el minuto 80", manifestó.

DEFENDIÓ SU CARRERA DEPORTIVA

Luego de ser cuestionado por su actuación en esta fecha doble, Sergio Peña defendió su trayectoria deportiva, asegurando que todo lo que ha conseguido, ha sido en base al trabajo que ha hecho. “Estoy donde estoy por algo. Me lo ha ganado con mi trabajo y sacrificio. Mis compañeros igual. Tengo 29 años, una carrera buena, digna y estuve años en Europa”.