Kimberly García y Evelyn Inga lideran selección que buscará hacer historia en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Con la consigna de hacer que el nombre del Perú vuelva a estar en lo más alto del podio internacional, Kimberly García y Evelyn Inga liderarán la selección nacional, que, con integrantes del programa de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), competirá en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se desarrollará del 13 al 21 de septiembre en Japón.

Kimberly García y Evelyn Inga, quienes forman parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, encabezan el equipo de marcha atlética femenina, que completan Mary Luz Andía, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y Brigitte Coaquira. El único representante masculino de marcha será Luis Henry Campos, también del PAD.

Vale destacar que Kimberly, en la edición de Eugene 2022, en Estados Unidos, hizo historia al ganar en los 20 km con un tiempo de 1h 26min 58s, y en los 35 km con 2h 39min 16s.

Mientras que en maratón nos representarán Rene Champi, Ferdinand Cereceda, Sheyla Eulogio, Zaida Ramos y Aydee Loayza, todos del Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del IPD.

En total, el evento reunirá a más de 2000 atletas provenientes de 200 países, y entre las figuras en marcha estarán la española María Pérez, doble campeona del mundo y doble medallista olímpica, y la ecuatoriana Paula Torres.

El trabajo articulado entre el IPD y la Federación Peruana de Atletismo permite que nuestros deportistas puedan competir en competencias de alto nivel, en su camino a los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

FECHAS Y HORARIOS (HORA PERUANA):

Sábado 13 de septiembre

35 km marcha femenina – 6:00 p.m.

Kimberly García

Mary Luz Andía

Brigitte Coaquira

Domingo 14 de setiembre

Maratón femenina – 6:00 p.m.

Sheyla Eulogio

Zaida Ramos

Aydee Loayza

Lunes 15 de setiembre

Maratón masculina – 6:00 p.m.

Rene Champi

Ferdinand Cereceda

Sábado 20 de setiembre

20 km marcha femenina – 5:30 p.m.

Kimberly García

Mary Luz Andía

Evelyn Inga

Sábado 20 de setiembre

20 km marcha masculina – 5:30 p.m.

Luis Henry Campos